敦煌美學何以“長紅”

中評社北京4月11日電／據人民日報海外版報導，日前，“雲衣霓裳：2025敦煌服飾文化暨創新設計展”在中國工藝美術館（中國非物質文化遺產館）舉辦。展廳中，一幅略顯斑駁的《敦煌莫高窟盛唐第172窟西方淨土變》壁畫吸引觀眾駐足欣賞。這是敦煌學奠基者之一、敦煌研究院首任院長常書鴻於1955年臨摹的畫作。除了壁畫和彩塑摹本，華麗的霓裳羽衣、流光溢彩的織物首飾、藻井紋樣裝飾的中小學制服等，也在1700平方米的展廳內觸手可及，詮釋著敦煌美學的一脈相承。



本次展覽由中國工藝美術館（中國非物質文化遺產館）、敦煌研究院和北京服裝學院聯合主辦，分為“華服寶相”“翩如蘭翠”“人間萬象”“隨色象類”“守正創新”和“似錦繁花”6個單元，背後蘊含著從壁畫研究到復原臨摹，再到創新傳承的內在邏輯，凝結了敦煌服飾文化研究暨創新設計中心團隊7年的研究與創作成果。展品共計369件，既有以實地考察為基礎、並結合文獻資料整理繪制的人物服飾效果圖、重點圖案細節圖，還包括眾多服飾藝術再現作品和創新設計作品。



三代學人接力守望



展廳入口處並排陳列著三組作品：常書鴻1944年臨摹的敦煌莫高窟盛唐第66窟菩薩線描；常沙娜、張定南1947年臨摹的敦煌莫高窟五代第98窟於闐國王、於闐王後；北京服裝學院原院長劉元風繪制的安西榆林窟西夏第3窟主室西壁北側文殊菩薩服飾。三組作品跨越時空，不僅展示了敦煌美學的賡續傳承，也體現了三代學人的接力守望。



常書鴻被人們稱作“敦煌守護神”。1935年，常書鴻在塞納河畔的一個舊書攤上，看到法國探險家伯希和編輯的畫册《敦煌石窟圖錄》，內心受到極大震撼，當即決定攜妻女返回祖國，將自己的後半生投入敦煌保護與文化傳承之中。1944年，常書鴻任敦煌藝術研究所第一任所長，也是在這一年，他舉家奔赴條件艱苦的敦煌莫高窟，專注於文物修復、收集與壁畫臨摹的工作。



常書鴻的女兒常沙娜生於法國，6歲隨父回國，12歲來到敦煌。在常書鴻手把手的訓練下，常沙娜僅用5年時間，就以難度極高的“對臨”形式臨遍北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元各代表窟的重點壁畫。彼時，還有畫家邵芳傳授她工筆重彩，畫家董希文教授她西方美術史，敦煌學家蘇瑩輝輔導其中國美術史……艱苦的敦煌歲月因為有了這些富足的精神滋養，成為她成長的“後花園”。1948年，常沙娜受邀就讀於美國波士頓藝術博物館美術學校，並在1950年底回國任教。



1977年，時任中央工藝美術學院染織系教師的常沙娜成為劉元風的班主任，講授敦煌服飾圖案相關課程。大學期間，劉元風加入《敦煌歷代服飾圖案》（常沙娜編著）線描配圖的繪制工作，之後又跟隨常沙娜來到敦煌莫高窟實地學習和臨摹，對敦煌文化逐漸由瞭解轉為熱愛。