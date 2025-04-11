網評：對等關稅是一出拙劣的美式“空城計”

中評社北京4月11日電／網評：“對等關稅”是一出拙劣的美式“空城計”



來源：中國網 作者：樂水



4月9日，美國政府頒布的所謂“對等關稅”政策正式生效，對其所有貿易夥伴徵收至少10%的基準關稅，而針對中國的關稅稅率則高達145%。這一被稱為“史上最激進”的關稅政策自4月2日宣布之日起即引起世界嘩然。全球資本市場頃刻迎來劇烈震蕩，美元、美股、美債收益率急速“暴跌”，權威市場機構紛紛大幅下調對美國經濟的增長預期。儘管特朗普政府高舉“讓美國再次偉大”旗幟，企圖以關稅手段扭轉美國貿易逆差局面，但向全世界發起關稅戰，不僅無法“讓美國再次偉大”，反而會讓美國更加“頭大”。



該行政令雖名為“對等關稅”，但其實毫無對等可言。歐盟對美的加權平均關稅稅率為3%—4%，但美國卻對歐盟商品加征20%的關稅。令人咋舌的是，特朗普政府對各國加征的關稅稅率只是依據“該國對美貿易順差除以對美出口總額再除以2”這一簡單粗暴的公式計算得出。這一算法不符合任何國際貿易規則，以至於美國前財政部官員加里·赫夫鮑爾指責其“完全是無中生有”。



特朗普政府之所以炮製出令世界大跌眼鏡的“對等關稅”政策，背後離不開其心心念念的“製造業回流夢”。始自20世紀70年代的美國產業空心化進程，一方面促使製造業紛紛轉移至發展中國家，另一方面也導致大量藍領工人失業。雖然特朗普政府希望治療美國“產業空心化”頑疾，但通過關稅手段強迫製造業回流，顯然是開錯了藥方。



美國經濟的“脫實向虛”與美元霸權的形成密切相關。美元作為世界貨幣的前提條件之一，就是美國要在國際收支中保持經常項目逆差，以確保美元源源不斷地流向全世界。同時，世界各國又通過投資美股、美債等資本市場幫助美元回流美國，形成美元流動的閉環。2024年，美國經常項目逆差為1.13萬億美元，而國際資本淨流入1.04萬億美元，兩者大致可以相互抵消。因此，特朗普政府所謂的“世界占美國便宜”論調完全站不住腳。相反，多年來，美國通過濫發美元在全世界收割“鑄幣稅”，用沒有價值背書的美元從各國購買實實在在的商品——其實美國一直在占世界的便宜。



如果美國真的扭轉了貿易逆差局面，美元在世界上的流動性將大打折扣，美元的世界貨幣地位將岌岌可危。進而，美國的資本和金融項目順差局面也勢必難以維繫。美股、美債等資本市場或將從此步入史詩級“熊市”。

