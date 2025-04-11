華僑華人新生代愛上新國潮

圖為一名年輕華人在澳大利亞悉尼體驗圍爐煮茶。餘翀宇供圖 中評社北京4月11日電／據人民日報海外版報導，著一襲漢服，體會東方古韵之美；圍坐爐火畔，品味茶香四溢的風雅；進入《黑神話：悟空》的遊戲世界，化身“悟空”，一路攻關克難，感受中國傳統神話的無盡想象力……如今，融入國潮元素的服飾、飲食以及休閑娛樂活動在海外華僑華人新生代群體中日漸流行。



中國傳統文化與現代時尚潮流碰撞迸發的火花，對擁有中西文化背景的華僑華人新生代釋放出巨大吸引力，也激發了他們的民族文化自豪感。近日，來自德國、美國、澳大利亞、英國的多名90後、00後華僑華人與記者分享了他們與新國潮的美好相遇。



喝新中式茶飲——



將露營與喝茶結合的圍爐煮茶，成為一種休閑和社交方式



三五好友圍爐而坐，煮上一壺清茶，搭配兩三碟中式的堅果、糕點或是西式的火腿、奶酪，在茶香裊裊中靜享一份悠然自得的時光——在澳大利亞悉尼，圍爐煮茶成為95後男孩餘翀宇新近鐘愛的休閑活動之一。



“這兩年，圍爐煮茶在中國火了起來，這陣風也‘吹’到了澳大利亞。”餘翀宇說，澳大利亞本就盛行露營文化，中國茶文化在當地也很普及，能將露營與喝茶結合的圍爐煮茶自然受到人們尤其是華僑華人的歡迎。



過去，說到喝茶，人們往往覺得這是中老年人的“專利”，現在情況大不相同，茶葉成為越來越多年輕人的舌尖之愛。海外華僑華人新生代中也有許多“茶客”，餘翀宇就是其中之一。



“無論走到哪裡，我的‘中國胃’總是不會改變。”餘翀宇笑言，儘管已在海外生活10年，但在他的日常生活中，咖啡不是必需品，茶卻不可或缺。“小時候，家里的長輩經常泡茶，我就跟著一起喝。來澳大利亞後，我也習慣在家中存一些茶葉，不然就覺得少了些什麼。”

