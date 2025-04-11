一季度中國CPI溫和上漲　供需結構改善

4月10日，消費者在江蘇省南京市一家超市選購蔬菜。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，物價關係經濟運行，影響百姓生活。今年以來，我國物價運行態勢如何？



國家統計局10日發布的數據顯示，一季度，全國居民消費價格指數（CPI）同比下降0.1%，但扣除食品和能源的核心CPI同比上漲0.3%；全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.3%，部分行業價格呈現積極變化。總體看，國內物價保持平穩，供需結構有所改善。



從月度走勢看，CPI整體呈現積極變化——



1月份，受春節假日等因素影響，CPI同比上漲0.5%；2月份，受春節錯月導致上年同期對比基數較高等因素影響，CPI同比下降0.7%；3月份，春節錯月影響消退，CPI同比下降0.1%，降幅明顯收窄，尤其是核心CPI同比由上月下降0.1%轉為上漲0.5%。



從環比看，受季節性因素和國際油價下行影響，3月份，CPI環比下降0.4%，降幅小於近10年同期平均水平0.2個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析指出，3月份，天氣轉暖，部分鮮活食品大量上市，食品供應總體充足，食品價格環比下降1.4%，影響CPI環比下降約0.24個百分點，占CPI總降幅六成；旅遊淡季出行人數減少，出行類價格有所下降；受國際油價下行影響，國內汽油價格環比下降3.5%。



從3月份CPI分項數據看，更多方面顯現出明顯的積極變化：



扣除能源的工業消費品價格環比和同比均上漲0.5%，漲幅比上月均擴大0.3個百分點，其中家用器具、金飾品和服裝價格環比分別上漲2.8%、2.3%和0.7%，漲幅均高於近10年同期平均水平；



服務價格同比由上月下降0.4%轉為上漲0.3%，對CPI的影響由上月下拉0.15個百分點轉為上拉0.13個百分點。其中，家政服務、美發、文化娛樂服務價格分別同比上漲2.4%、1.2%和0.7%，養老服務和教育服務分別同比上漲1.4%和1.2%。