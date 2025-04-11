嫦娥六號采回樣品又有新發現——月背月幔水含量小於2微克／克。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據光明日報報導，我國科學家利用嫦娥六號采回的月球背面樣品，首次獲得月球背面月幔的水含量小於2微克／克，為認識月幔水的時空演化提供了關鍵約束。相關論文日前發表在國際學術期刊《自然》上。



月幔水含量在揭示月球起源、岩漿活動、資源環境效應等方面具有重要意義。目前普遍認為約45億年前，一顆火星大小的天體撞擊原始地球，拋射出的物質經過重新吸積形成了月球，即月球的起點——大碰撞起源假說。在這個極其高溫的撞擊事件中，月球預期極度貧水。但近20年來，月幔水含量一直存在富水和貧水的爭議，且所有發表的數據都集中在月球正面。



嫦娥六號從月球南極艾特肯盆地內的阿波羅撞擊坑采回了人類第一份月背樣品。已有的研究成果顯示，嫦娥六號玄武岩主期次噴發年齡為28億年，這些玄武岩為認識月幔水的時空演化提供了重要機遇。



中國科學院地質與地球物理研究所胡森研究員和林楊挺研究員攜手南京大學惠鶴九教授研究團隊，對獲批的嫦娥六號玄武岩岩屑樣品開展了源區水含量的研究。結果顯示，嫦娥六號玄武岩的月幔源區水含量僅為1至1.5微克／克，是已報導數據中的最低值，指示嫦娥六號玄武岩的月幔源區比月球正面月幔更“幹”。科學家們猜測，原因可能是發生在艾特肯盆地的撞擊事件改造了月幔源區的水。



這一研究結果為月球大碰撞起源假說以及月球的後續演化提供了關鍵制約。《自然》審稿人認為，這是一項具有高度原創性的研究，研究團隊對人類首批月球背面玄武岩進行了月幔水含量的基礎工作。另一位審稿人表示：“這篇論文首次報告了月球背面月幔的水含量，它將成為月球背面月幔水含量的裡程碑式的研究。”