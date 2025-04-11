中評社北京4月11日電／網評：引入特定版權豁免 促進AI技術發展



來源：大公網 作者：吳傑莊



人工智能科技日新月異，是未來全球發展的大趨勢。特區政府計劃完善《版權條例》下對人工智能技術發展的保障，建議修例引入特定的文本及數據開採版權豁免，准許人工智能合理使用版權作品作電腦數據分析及處理。筆者認為，香港必須在數字科技洪流中保持競爭力，修例有助加強保護知識產權，令創新、創作得到更好保障，同時有利推動人工智能產業發展，提升創科動力和新質生產力，可謂相得益彰。



為了完善《版權條例》對人工智能技術發展所提供的保障，政府去年7月至9月期間就版權與人工智能事宜進行了為期兩個月的公眾咨詢，結果共收到62份包括來自版權擁有人、創科業界、專業團體及商會等書面意見書。



其中在計劃引入的特定版權豁免方面，大多數回應者，包括創科業界、知識產權業界的專業團體、法律界、商會和產業組織等，整體上支持引入“文本及數據開採豁免”，即容許版權使用者合理使用版權作品，作電腦數據分析和處理，包括AI模型訓練；加上，權衡版權擁有人與版權使用者的雙方合理權益，以及有關豁免所帶來的整體效益，當局認為有必要為《版權條例》引入文本及數據開採豁免。



根據商務及經濟發展局和知識產權署向立法會提交的文件顯示，在擬訂文本及數據開採豁免時，當局會參考現行《版權條例》和其他司法管轄區的相關條文，完全遵守世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》中的“三步檢測標準”的國際準則，把豁免限於特定的目的，以及施加適當的限制條件保障版權擁有人的合理權益，並在版權擁有人的合理權益與整體社會利益之間取得合適平衡。



事實上，擬引入的文本及數據開採豁免需要涵蓋非商業和商業的用途，這兼容並包的做法更貼近現時市場的需求、增加豁免所帶來的效益，以及與其他司法管轄區，例如歐盟、日本和新加坡等的做法一致。

