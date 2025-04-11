中評社北京4月11日電／網評：需求驅動創新 構建香港科研新格局



來源：大公網 作者：岑浩璋



在全球科技創新發展浪潮下，香港正面臨前所未有的機遇與挑戰。這座國際都市既擁有五所世界百強大學的學術底蘊，更具備“一國兩制”下“內聯外通”的獨特優勢。當前的關鍵命題是，我們應如何發揮傳統科研優勢，同時突破創新界限，加快成果轉化步伐，使尖端科技真正融入社會並提升市民的生活質素。



建構由政產學研多方參與、以需求導向的創新生態系統



過去，學術界奉行“從書架到市場”的研究路徑：從文獻探討、實驗室驗證，到最終發表論文並尋求應用。這種模式雖然為人類累積了豐碩的基礎科學成果，但在當今講求創新和效率的時代，卻逐漸顯現其局限性——研究選題或會與社會實際需求脫節、成果轉化周期過長、監管標準與科研節奏不同步等，導致許多創新發現淪為“學術標本”，大大浪費科創成果。面對快速變化的全球挑戰，這種科研模式再難以滿足時代要求，亟需轉變思維方式——與其問“我們能研究什麼”，不如思考“世界需要我們解決什麼”。



要實現這種科研範式的根本轉變，使研究轉化為具社會價值的實際應用，關鍵在於建構一個由政府、產業、學術、研究（政產學研）協同創新的生態系統。以生物醫學為例，從基礎研究到臨床應用的過程中，涉及嚴格的監管要求與複雜的生產流程，若缺乏各方的緊密協作，許多突破性發現往往難以轉化為實際解決方案。政府監管部門需要在確保安全性的前提下優化審批流程，並為創新方案提供政策支持；產業界應積極參與研發過程，提供市場導向和產業化路徑；學術界和研究機構則需強化需求導向的研究思維。各方應建立恒常溝通機制，讓監管部門及時掌握科研進展、學術界準確掌握臨床需求；而企業則要預視政策方向，並支持科研工作，形成良性互動的系統。



香港城市大學近年積極推動這種以解決實際問題為核心的科研轉型，在新設立的數碼醫學研究院、人工智能與科學研究院及材料科學創新研究院等機構中，采納匯聚“政產學研”的協作模式，有效協調公共資源、市場需求、學術研究能力及科研技術專長，不僅確保研究選題與社會需求精準對接，更能系統性地推動科研成果產業化，縮短從實驗室到市場的轉化周期，讓學術創新真正轉化為推動社會進步的實質動力。

