熱帶作物產業　深耕“專精特新”

中評社北京4月11日電／據人民日報報導，熱帶作物產業是我國農業的重要組成部分，天然橡膠、咖啡、水果等熱帶作物深度關聯著生產與生活。近年來，我國熱帶作物產業蓬勃發展，保障了相關物資和消費品供給，助力鄉村全面振興；通過優化產業布局、加快研發應用、建立標準體系，產業潛能得到進一步釋放。



香蕉、荔枝、咖啡、可可等食物，豐富百姓餐桌；油棕、椰子等木本油料作物，為保障糧油供給提供更多來源；天然橡膠和糖料蔗，是重要的國家戰略物資。在海南、廣東、廣西、雲南等省份，充沛的陽光雨露孕育出了多樣的熱帶作物及其所屬的農業類型——熱帶作物產業（以下簡稱“熱作產業”）。



我國是世界熱帶作物生產大國和貿易消費大國，去年熱帶作物種植總面積7000萬畝以上，產值超2500億元。



近年來，我國熱作產業蓬勃發展，突出特色高效，深耕“專精特新”，在推進鄉村全面振興、保障國家戰略安全、服務高質量對外合作等方面，發揮重要作用，展現廣闊前景。



優化產業布局



推動錯位發展



在廣西北流市新圩鎮河村百香果種植基地，黃澄澄的果肉原漿在車間加緊灌裝。“百香果跟其他食材搭配，可以‘提香’。”廣西東雲農業投資有限公司負責人楊興武介紹，公司每年生產3000噸百香果果漿，供應多個新式茶飲品牌。



去年，北流市百香果種植面積達6.7萬畝；截至目前，今年東雲農業的種苗訂單相比去年同期大幅增長，可供種植15萬畝。



在緯度更低的海南島，芒果、蓮霧、火龍果、菠蘿蜜等熱帶水果，也正向陽生長。