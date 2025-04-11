我國新一輪找礦行動“挖到寶”

中評社北京4月11日電／據人民日報報導，記者10日從自然資源部獲悉：自然資源部近日發布《新發現礦種公告》，高純石英礦正式成為我國新的法定礦種。高純石英是半導體、光伏等戰略性新興產業必不可缺的關鍵基礎材料，新礦種的設立，將對培育和發展新質生產力，提升我國產業鏈供應鏈韌性和安全水平產生積極影響。



中國工程院院士毛景文介紹，高純石英礦在世界上是稀缺礦種，我國高度依賴進口，其成礦地質特徵獨特，礦石特徵明晰，與其他礦種有明顯的區別。近年來，國內找礦勘查取得重要突破，在多地發現高純石英礦礦區。多家國內科研單位和企業研發了高純石英礦快速篩選、深度提純、定向除雜等關鍵技術及裝備，支撐了國內礦石廣泛利用，國內已形成一定規模的產業鏈配套，使之具備了成為我國礦種家族新成員的“資格”。



自然資源部積極推進實施新一輪找礦突破戰略行動，相關單位在河南東秦嶺、新疆阿勒泰等地區發現了與國外高純石英礦床類型相似的高純石英礦產資源，發現多處可以制備高純石英砂的礦區，在高純石英礦調查評價與勘查、深度提純、定向除雜技術等方面也取得了重要突破。多家地勘和科研單位分別開展了高純石英選礦技術攻關，成功獲得了4N5級以上中試產品，一些樣品達到4N8級，在利用本土資源開展高純石英提純的技術積累和產業化道路上，邁出實現國產化替代的關鍵一步。



自然資源部礦產資源保護監督司司長黃學雄介紹，高純石英礦作為關鍵基礎材料，設立新礦種後需要進一步加強頂層設計和統籌謀劃，加強高純石英礦資源的開發利用和保護：進一步加大高純石英礦找礦力度；自然資源部在新的礦產資源法實施細則起草過程中將高純石英礦列入礦種目錄，下一步論證後將列入國家戰略性礦產資源目錄；優化高純石英領域科技創新平台布局，建設高純石英資源開發利用工程技術創新中心，組織籌建自然資源部礦物新材料重點實驗室，部署重點研發專項任務，聚焦高純石英礦成礦理論與勘查評價技術研究、分離提純技術與檢測分析技術研究和產業化技術研究等方向，開展科技攻關，提高高純石英礦資源保障能力和綜合利用水平。