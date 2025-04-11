中評社北京4月11日電／網評：從關稅戰看強化國家安全防範能力



來源：大公網 作者：黎棟國



國家安全是國家穩定與發展的基石，也是人民幸福生活的保障。2014年習近平總書記創造性地提出“總體國家安全觀”，國家安全的內涵得到了擴展和深化，涵蓋包括政治、經濟、文化、社會、網絡、生態及國防等二十個重點領域，為國家在面對日益複雜且具挑戰性的國際環境中提供重要指引，同時也成為香港特區穩定和繁榮發展的堅實基礎；而今年4月15日是第十個“全民國家安全教育日”，倍添意義。



當今世界正經歷百年未有的大變局，全球經濟治理體系更是面臨結構性的重組。美國總統特朗普恃霸權主義大幅加征所謂“對等關稅”，試圖通過單邊主義重塑他心目中的全球貿易秩序，全球供應鏈斷裂以至經濟衰退的風險大大增加。截至4月10日，特朗普聲稱已有七十多個國家找他談判，例如日本首相石破茂便急忙表達期望迅速訪美的意願，展露其對美方的忠誠和妥協；越南甚至願意把對美關稅“降到零”，購買更多美國商品。而這些示弱和讓步的結果，反而是遭到特朗普進一步的嘲弄。



強化安全才能確保繁榮穩定



然而，中國在關稅議題上並未退縮，採取了必要的反制措施應對美國的霸凌行徑，既是為了維護自身的主權、安全、發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益，明確告訴美方，中國“不惹事，也不怕事”。外交部發言人昨日強調：“我們絕不會坐視中國人民正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。”



當前出現的複雜嚴峻局面，進一步凸顯了習近平總書記提出“總體國家安全觀”的戰略意義。中國以構建關鍵領域產業體系自主可控為核心（涵蓋國家安全、經濟命脈與科技競爭力等領域），通過“雙循環”新格局——以內需為支撐、以開放促協作，擴大本身市場韌性，同時深化國際資源聯動，進一步築牢經濟安全防線。在面對外部壓力，中國從不主動激化對抗，但對於侵犯國家安全和發展利益的行徑，就必定採取精準反制，確保發展權利不受動搖。

