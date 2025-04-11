北京發布近10年首個大風橙色預警

中評社北京4月11日電／據人民日報報導，4月10日10時30分，北京市發布大風橙色預警信號。這是北京市近10年來首個大風橙色預警信號。



預計，11日17時延慶、昌平、門頭溝、房山開始出現大風天氣，20時前後影響城區，夜間陣風逐漸增大至8、9級，12日6時至22時為風力最強時段，全市平均風力可達6級，平原地區陣風9—11級，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔、平穀、密雲等區部分地區陣風11—13級，山區局地陣風可達13級以上，並伴有沙塵和強降溫天氣。



北京根據預警信號級別，對照應急預案，提前響應，充分考慮本地區本行業各類極端場景情況，做好防範應對準備，把森林防火、城市運行、房屋安全、交通出行、生產生活等方面有效防範措施落實到位。同時，強化應急準備工作，充分做好應對各類突發情況的搶險恢復準備。



北京市城市管理委下發通知，要求各區城市管理部門和相關行業企業提前安排巡查檢查，逐級壓實工作責任。組織電力企業開展電網設備森林火災隱患排查整治；組織燃氣、熱力等企業密切關注氣象情況；要求屬地加大對戶外廣告、城市家具、環境衛生安全巡查。



預警期間，北京基層4萬餘名護林員持續加強敲門入戶防火宣傳，各林區嚴格卡口管理，加強巡查巡護。北京還對前期城市樹木風險評估篩選出的4800餘株風險樹木進行加固、修剪，消除倒伏隱患。



大風橙色預警期間，全市公園景區停運室外游樂設施。