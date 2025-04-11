看，“一米視角”里城市長這樣

中評社北京4月11日電／據人民日報報導， “一米高度”，是孩子們視角的高度。從“一米視角”出發，建設兒童友好城市，是幼有所育的直接體現，有利於為廣大兒童茁壯成長營造更好發展環境。為推動兒童友好城市建設，各地有哪些好經驗好做法？成效如何？記者深入浙江杭州、湖南長沙、湖北武漢等地進行了採訪。



在醫院，童趣隨處可見——



讓孩子快樂就醫



在浙江蕭山醫院兒科病房內，3歲多的忻忻（化名）拉著媽媽的手，沿著過道散步。不用抬頭，她就能看見牆上活潑可愛的小獅子彩繪在和她“打招呼”。



與印象中哭鬧聲不斷的醫院兒科不同，浙江蕭山醫院的兒科病房顯得安靜而溫馨：粉色、淡黃色的牆面上，各種卡通圖案吸引著小朋友的目光。床和桌子邊沿也都特意做成圓角，避免磕碰。



“西瓜阿姨，我來嘍！”早上，忻忻來找莫曉藍護士打針，病房門口的牌子上，貼著一個大西瓜。莫曉藍說，每天她都會化身孩子們的“水果朋友”。



“來，先做個美甲。小貓咪、小兔子，你挑一個。”為了緩解孩子緊張情緒，莫曉藍將卡通貼紙貼在忻忻的指甲上。忻忻打完針，又得到鼓勵，選了一張葡萄貼紙貼在莫曉藍的工作牌上。旁邊，還有別的小朋友貼的葡萄、橙子和小蜜蜂貼紙。



忻忻說，病房里的醫生還準備了小桌板，自己想畫畫的時候，“西瓜阿姨”會送來紙筆，而她的願望，是自己的畫也可以貼在樓道里的兒童創意作品展示區。那裡，有一幅兒童作品畫著小動物和鮮花，右下角還有一行小字：“謝謝醫生叔叔和護士阿姨治好我的病。”



在醫院大兒科主任王蠻蠻看來，建設兒童友好醫院的用心不僅體現在硬件設施上，更藏在諸多服務細節里。比如，孩子基本由家長帶來看病，晚上和節假日時段更為集中，這個時候醫院便會投入更多醫護力量。



從2022年建設兒童友好醫院至今，王蠻蠻親歷了醫院的變化：“以前的兒科診區比較狹小，如今不僅增加了就診面積，布局也重新調整，能夠更好呵護孩子成長的全生命周期。”2024年，醫院門診患者滿意度提升至93.37%。