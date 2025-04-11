斷流27年後　西遼河幹流實現全線過流

中評社北京4月11日電／據人民日報報導，4月10日上午10時，西遼河幹流水頭到達教來河口，順利與下游有水河道銜接，斷流27年之久的西遼河幹流實現全線過流，母親河復甦行動的一項重要標誌性任務圓滿完成。



西遼河是遼河幹流重要組成部分，自1998年汛後一直處於斷流狀態。水利部鬆遼水利委員會主任張延坤介紹，水利部門自2020年起，開展流域水資源統一調度，實施春夏季生態補水，西遼河幹流有水河段逐年延長，調度成效顯著。特別是2024年接續實施春季、汛期調度，盡可能拓展河道浸潤範圍，改善河道過水條件，為2025年春季實現西遼河幹流全線過流奠定了堅實基礎。



據悉，本次春季調度自3月4日正式啟動，水利部門緊抓流域冰雪消融、農業灌溉期尚未到來、河道凍土未化水量損耗小等窗口期，聯合調度大石門、東台子、德日蘇寶冷、紅山等水庫與重要攔河樞紐，以水庫蓄水為調度主力，充分利用融冰水和河道槽蓄水，優化補充外調水和再生水，嚴格執行“全線閉口、集中下洩”措施，補水水頭歷經38天與下游既有水體匯合，順利實現西遼河幹流全線過流目標。



春季調度啟動以來，鬆遼水利委員會應用“無人機＋衛星遙感＋人工巡查”模式，對工程運行、口門啟閉、水頭演進以及河道過流等開展不間斷巡查。此外，鬆遼水利委員會還開展西遼河干支流河道地形測量，接入水文、地下水、取用水等監測數據，建成西遼河流域專題一張圖；建設西遼河流域重點河段二維水動力學模型，對河道過流能力、治理路線比對、水流演進等關鍵環節開展模擬；利用數字孿生西遼河平台，實時掌握重點水庫及主要斷面水情變化，精打細算用好每一立方米水資源。