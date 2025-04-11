這群年輕人把計算機代碼“種”到地里

中評社北京4月11日電／據人民日報報導，清明時節，麥長三節。天剛蒙蒙亮，河南省清豐縣固城鎮張莊裡村的成片麥田裡，一群身著印有“河南農業大學科技小院”字樣紅色馬甲的年輕人開始忙碌起來——他們俯身在田壟間，手指靈巧地調試著一排排橙色的管道，凝結的露水打濕了褲腳和袖口。



河南農業大學信管學院研究生李清陽，緊盯著手中的平板電腦，屏幕上實時顯示著土壤墒情等數據。腳邊，滴灌管道一條條蜿蜒伸向麥田深處。



“各點位傳感器信號正常，土壤平均濕度已低於20%，達到灌溉閾值，準備啟動智能輪灌！”準備完畢，李清陽朝著田埂上的一個身影喊道。那正是科技小院負責人、河南農業大學教授葉優良，這位與土地打了半輩子交道的專家，腳蹬一雙沾滿新泥的膠鞋，穩穩地站在田埂上。葉教授揮了揮手，聲音在清冷的空氣中格外清晰：“啟動！”



話音剛落，指令通過無線信號迅速抵達智能水肥控制中心。頃刻間，汩汩清流混合著精確配比的營養液，順著滴灌帶上細密的孔眼，均勻精準地滲入麥苗根部區域。眼下小麥正處於拔節孕穗的關鍵期，對水肥的需求“嗷嗷待哺”，“精準滴喂”無疑是雪中送炭。



“看大屏幕！”葉優良指向不遠處田邊竪立的一個顯示屏，上面實時更新著由無人機傳回的多光譜影像圖。“那片稍微發黃的區域，是AI技術剛識別出的潛在乾旱脅迫區。不用我們操心，智能輪灌系統已經優先給它‘開小灶’了。”



幾乎同時，頭頂傳來一陣輕微的嗡嗡聲。一架無人機正掠過麥田上方，機翼下的高清攝像頭和多光譜傳感器，如同銳利的鷹眼，將萬畝麥田的長勢、墒情、病蟲害隱患轉化為一幅幅動態的數字地圖。“那是我們的‘空中巡田員’，它不僅能實時拍攝高清影像，還能通過AI分析苗情。”葉優良介紹。



清明前後，鄉親們最怕“卡脖旱”，也怕條銹病、赤黴病冒頭。“以前巡這1萬畝地，得‘跑斷腿’，還得憑經驗猜。現在好了，手機上點一點，比咱老農的眼睛還尖！”清豐惠農農機專業合作社負責人周建士是個“老把式”，此刻正舉著手機，看著屏幕上實時更新的數據和圖像，他由衷地贊嘆，“哪個犄角旮旯缺水了，哪塊地有病蟲害苗頭了，一清二楚，真是給俺幫了大忙！”



周建士點贊的，正是今年春耕期間，河南農業大學科技小院的師生們給張莊裡村帶來的農業新質生產力。他們將人工智能、物聯網、大數據等“硬核科技”送到了田間地頭。