中歐汽車關稅談判有望破冰！雙方同意立即開展電動車價格承諾談判。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京4月11日電／據香港文匯報報導，在特朗普對全球挑起關稅戰之際，據中國商務部10日消息，中國商務部部長王文濤8日下午與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談。雙方圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵所謂“對等關稅”等問題深入坦誠交換意見。中歐雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。

王文濤在與謝夫喬維奇視頻會談時指出，美國所謂“對等關稅”嚴重侵犯各國正當利益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方對此堅決反對，已採取反制措施堅定維護自身權益。



深化中歐貿易、投資和產業合作



“美方威脅對中國徵收額外50%關稅，是錯上加錯。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方願通過磋商談判解決分歧，但如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。”王文濤特別強調，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。中方願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作。



謝夫喬維奇在視頻會談中表示，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。美國僅佔全球貨物貿易的13%，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和產業合作。



去年10月底，歐盟宣布在現有10%的稅收基礎上，對中國製造的電動汽車徵收最高35.3%反補貼稅至少五年。此次視頻會談中，中歐同意立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。



專家：中歐互動成全球貿易關鍵



業內專家項立剛對香港文匯報表示，在特朗普此次加徵關稅前，歐洲看待中國汽車崛起的立場與美國相近，因此採取抑制措施，而當前美國對中歐都加徵高關稅，導致全球貿易環境惡化，正是中歐重新審視彼此關係、構建新型合作關係的契機。上述商務部與歐盟的會談，釋放出共建公平市場機制的信號，有望在汽車關稅談判方面破冰。