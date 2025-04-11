投資者信心增　恒指連升三日

中評社北京4月11日電／據香港大公報報導，美國特朗普政府調整關稅措施，亞太區昨日應聲上漲，港股最多飆高近千點，收市時升417點，連升三日累計漲853點。投資者憧憬內地出台組合拳刺激內需，內需股受捧，上周汽車銷售稱冠造車新勢力的小鵬汽車（09868）股價升超過4%。潛在生育政策受惠股好孩子國際（01086）股價升9%。普徠仕中國指出，MSCI中國指數對美國市場依賴度偏低，佔收入僅約1%，關稅對中國企業影響輕微。分析員表示，恒指現價估值吸引，短線先行在20000點水平整固，但注意指數即市高低波幅將達到1000點。



環球拆倉潮緩和，資金風險胃納擴大，港股昨日出現報復式上漲。恒指全日曾經飆高946點，見21211點，突破100天線。然而，好友趁高沽貨鎖定利潤，令到指數自高位回調，收市時升417點，報20681點。雖然收市時升幅縮窄，但全日上升股份數目仍有1246隻，下跌股份則有489隻。另外，主板成交額3955億元，較上日減少168億元。



MSCI中國指數僅1%收入來自美國



展望後市，普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立指出，投資者在評估關稅對中國經濟的影響時，需要考慮到出口佔中國GDP（國內生產總值）約18%，對美國直接出口佔GDP更衹有2.7%，即使計及貿易轉向及中間產品再出口，亦衹有3%至3.5%。至於對中國企業盈利影響，MSCI中國指數對美國市場的依賴度意外地低，僅佔收入約1%。



鄭聞立續稱，中國過去4年宏觀經濟格局是內需弱、出口韌性強，這股趨勢有可能逆轉。



憧憬推出刺激消費政策



另外，信誠證券聯席董事張智威表示，雖然特朗普政府仍會制定不利中國的政策措施，但投資者毋須悲觀，因為中國有機會減息降準，並且出台推動居民消費的重磅措施。他稱，恒指現價估值吸引，今年預測市盈率約9.5倍，除非出現重大利淡消息，指數應該在20000點水平獲得較好支持，惟警惕指數即市高低波幅有可能達到1000點，所以不能過分樂觀，應保持“輕倉上陣”。



板塊偏好方面，張智威建議，投資者可以留意在東南亞設有生產基地的出口股。