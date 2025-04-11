憧憬中美關稅談判　亞股回彈

中評社北京4月11日電／據香港文匯報報導，美國總統特朗普決定暫緩對大多數貿易夥伴的進口產品徵收新關稅90天，惟對中國關稅則上調至125%。但市場似乎已經消化了美國政策的反覆多變，資金重新回流股市，隔晚美股及亞洲多個股市都大反彈，日股、台股大升9%，韓股升6.6%，滬深三大指數強勢收紅。港股亦跟隨高開，最多升過946點，見21，211點高位，其後升幅收窄，全日仍有417點進賬，收報20，681點，成交額略為降至3，955億元。港股自周一急瀉逾3，000點後，已連續3日反彈，累漲853點。市場人士認為，恒指在100天線（21，179點）暫時形成一定阻力。



獨立股評人彭偉新表示，面對國際貿易的不明朗因素，港股有繼續回落的機會，相信中美要正式展開談判，才能給市場“定心丸”。他認為，恒指這一輪面對100天線的阻力，若真的升不破，投資者要作些部署，包括先行減磅。



富途證券首席策略師譚智樂指出，美國對多國暫緩執行關稅，是昨日亞太區股市大升的主因，雖然港股亦升，但升幅跟不上，主要與中美關稅戰愈打愈激烈有關。投資者正憧憬兩國元首將會談判，因為市場明白，目前的關稅稅率長遠是不可行的，衹有談判消息釋出，大市才會作出真正修復。



商務部力促外貿企業拓內銷



國家商務部新聞發言人昨表示，商務部穩步推進內外貿一體化工作，搭建外貿企業拓內銷平台，在市場准入、渠道開拓、財政金融、服務保障等方面，加大對外貿企業拓內銷的幫助力度。昨日A股貿易相關板塊明顯回暖，家用輕工、商業百貨、消費電子、紡織服裝板塊漲5%，食品飲料、物流、裝修裝飾、貿易、電機、家電板塊漲4%。概念板塊中，退稅商店、跨境電商、統一大市場等漲5%。金價再升，貴金屬板塊飆7%。