從紅船到茶樓：粵劇的百年興衰與新生

中評社北京4月11日電／據大公報報導，一曲南音連古今，雙城共振續傳奇。



粵劇的歷史可追溯至明代。嶺南的濕熱氣候與河網密布的地理環境，為粵劇誕生提供獨特的文化土壤。明代中葉，隨著南戲北上與嶺南民間藝術的碰撞，粵劇在佛山瓊花會館的鑼鼓聲中初現雛形。早期粵劇以北方“官話”演唱，融合弋陽腔的激昂、崑腔的婉轉，以及秦腔的豪邁，形成獨具一格的“廣腔”。



清雍正五年（一七二七年），京劇名伶張五避禍南下，在佛山教授紅船子弟崑曲與武生技藝，推動粵劇行當體系日趨完善，“十大行當”自此確立，瓊花會館由此就成為粵劇第一個行業組織。這一時期，佛山廟會興盛，每逢神誕必演粵劇。粵劇戲班以紅漆木船為流動舞台，穿梭於佛山、廣州等地的碼頭，沿珠江巡演，從而孕育出獨特的“紅船文化”，形成“紅船子弟”的優伶江湖網絡。清代《南海縣志》記載：“粵劇紅船以天、地二艇為制，天艇居生旦淨醜，地艇載衣箱雜役”，船上設有練功艙、道具庫及神龕，形成“水上梨園”獨特生態。這種流動的演出形式，使得粵劇天然具有開放性與包容性，成為連接廣府地區的重要文化紐帶。清代竹枝詞“梨園歌舞賽繁華，一帶紅船泊晚沙”，淋漓盡致地描繪出珠江三角洲紅船穿梭、戲班競演的盛景。



隨著廣府移民潮，粵劇戲班沿珠江航道南下，香港因其天然良港和開放氛圍，成為粵劇紅船的重要停泊點。一八六○年，首個省港大班“普長春”在香港銅鑼灣避風塘停泊，標誌著紅船正式駛入香江。戲班成員白天在船上排練，夜晚登岸演出，維多利亞港的汽笛聲與紅船上的鑼鼓聲鏗鏘交織，構成早期香港的中西文化圖景。這種“船在港中，戲在城中”的模式，讓紅船成為連接嶺南與海外華人的文化紐帶。一八九○年，上環普慶戲院落成，標誌粵劇正式扎根香港。彼時的演出多在露天戲棚，竹枝鋁片搭建的簡陋舞台與市井喧囂融為一體，觀眾邊看戲邊吃小食，形成獨特的“平民交響曲”。這種“接地氣”的表演形式，讓粵劇迅速融入香港市民生活，成為早期移民群體的精神慰藉。



二十世紀三四十年代，薛覺先與馬師曾“薛馬爭雄”，奠定“省港大班”的黃金時代。馬師曾建“太平劇團”，獨創“乞兒喉”唱腔，以詼諧唱腔革新老生表演；在《苦鳳鶯憐》劇中，以市井語言革新劇本，開創一代風氣。薛覺先創“覺先聲劇團”，以“薛腔”的細膩深情重塑小生形象，開創文武生反串旦角的先河；其代表作《胡不歸》，更是將西方話劇結構融入傳統戲曲。兩大流派的碰撞，推動粵劇從“江湖把式”向精緻藝術轉型，更培養出大批人才，奠定當時香港作為粵劇中心的顯赫地位。這一時期，粵劇與商業深度綁定。一九三○年薛覺先主演《白金龍》，開創戲曲植入廣告先河；戲班廣開財路，還通過灌錄唱片、拍攝電影拓展傳播邊界。由此，粵劇從茶樓戲棚走向大眾媒介，紅船也成為香港獨特的文化符號。