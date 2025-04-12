中評鏡頭：環島賽收官戰　感受三亞激情無限

環島賽參賽選手們陸續騎行駛過終點線（中評社 葉佳怡攝） 中評社三亞4月12日電（助理記者 葉佳怡）4月11日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動正在三亞舉行。當天中午，三十多位來自港澳台的記者來到“喜德盛杯”2025第十六屆環海南島國際公路自行車賽收官之戰現場，親身感受海南體育賽事的熱情激情澎湃。



環海南島國際公路自行車賽的誕生，源於2005年時任國際自盟主席維爾布魯根對海南島獨特地理優勢的青睞。他致信表達了在海南舉辦自行車賽的意願。次年，首屆比賽在國際自行車運動聯盟註冊為洲際2.2級賽事。此後，賽事級別不斷躍升，如今已成為亞洲水平最高、影響力最大的頂級公路自行車賽之一，不僅為全球自行車運動員搭建了重要的競技舞台，更有力推動了自行車運動在亞洲乃至全世界的發展。



賽事的持續舉辦推動了配套基礎設施建設、體育賽事裝備製造、三亞周邊文創等產業蓬勃發展，成為拉動海南經濟增長的重要引擎。以2023年第十四屆環海南島國際公路自行車賽為例，賽事定檔國慶黃金周，掀起“City Ride”熱潮，吸引大批遊客前來觀賽，有效促進了海南經濟發展。



2025年的賽事進一步創新突破，打造騎行裝備展、低碳科技首秀等多元體旅融合場景，通過“環島賽＋”模式，提升三亞國際影響力，吸引大量國內外遊客跟隨賽事腳步開啟海南之旅，為當地旅遊業發展注入強勁動力。