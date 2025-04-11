一名中國公民在菲律賓遭綁架遇害

中評社北京4月11日電／據中國駐菲律賓大使館：日前一名中國公民在菲律賓遭綁架。中國駐菲使館高度重視，黃溪連大使第一時間作出部署，相關部門全力開展營救工作，指導並協助家屬向菲警方和國內公安部門同步報案，同時要求菲執法部門全力偵辦，安全解救人質。不幸的是，該中國公民同其菲籍司機最終被害。使館向兩名遇害者表示沉痛哀悼，向家屬表達誠摯慰問，並對凶手予以嚴厲譴責。



獲悉當事人遇害後，使館領導立即向菲有關部門負責人提出嚴正交涉，要求菲方動員一切力量和資源，盡早偵破案件，將凶手繩之以法。針對近期涉中國公民綁架等惡性犯罪持續上升的勢頭，認真傾聽華社呼聲，與菲華主要社團共同商討對策，採取切實措施保護在菲中國公民和華僑華人安全與合法權益。



中國政府一貫高度重視保護海外中國公民安全與合法權益，對侵害中國公民的犯罪行為絕不姑息。長期以來，駐菲使館積極推動中菲執法合作，嚴厲打擊針對中國公民的犯罪活動，同時密切跟蹤菲當地治安形勢，及時發布各類安全提醒，組織預防性知識講座等，著力提升旅菲華僑華人安全防範意識和能力。



下步，駐菲使館將繼續敦促菲方加大力度，全力偵破有關案件，嚴懲凶手，嚴格執法，加強治安，還華社安寧。使館再次提醒在菲及近期擬來菲中國公民切實提高安全防範意識。如遇緊急情況，請及時報警並與駐菲使領館聯繫，尋求幫助。