中國花卉園藝市場為全球企業提供新商機

中評社香港4月11日電／第27屆中國國際花卉園藝展覽會10日在上海開幕。會上，中國花卉園藝產業呈現出多元化、精細化與智能化的發展趨勢，日益壯大的中國花卉園藝消費市場正為全球企業提供新商機。



新華社報導，據主辦方中國花卉協會介紹，本屆展覽會共吸引來自中國、荷蘭、德國、日本等近30個國家和地區的約700家品牌企業參展，展會規模近5萬平方米。



2024年，中國花卉零售市場規模約2200億元人民幣，花卉產業從業人員超530萬人，花卉進出口總額7.82億美元，比上一年增長10%。中國生產的花卉產品銷往90多個國家和地區，進口花卉來自60多個國家和地區，中國已成為世界最大的花卉生產國、重要的花卉貿易國和花卉消費國。



荷蘭騎士集團首席戰略官約普·範登博世在第27屆中國國際花卉園藝展覽會相關論壇上表示，從花卉園藝必需的設施園藝產業分析，中國正處於一個市場快速擴張階段，但在相關專業技術、自動化水平、數據採集利用、勞動力轉型升級等方面仍有一定欠缺，而這恰恰是荷中花卉園藝企業深化合作的舞台。上海以及長三角區域憑藉開放之利，正在成為荷中花卉園藝產業合作的“示範樣板”。



“以當前熱門的人工智能為例，未來在花卉園藝界，通過人工智能和大數據，可以幫助機器人在複雜的植物和溫室環境中自主導航，進而大幅提升溫室生產的效率和自動化水平。”約普·範登博世說。



中國花卉協會相關負責人表示，國家林業和草原局、農業農村部2023年聯合印發《全國花卉業發展規劃（2022-2035年）》，提出要注重花卉輕簡化、省力化和智慧化生產，實施品牌戰略，加強質量管理，強化科技自主創新，優化產業結構，擴大內需，開拓國內外市場等，為產業升級發展指明方向。



本屆展覽會進一步顯示，當前，花卉園藝在中國正從傳統的單一觀賞功能向多元化、個性化、品質化方向演進；城市綠化、庭院美化、室內植物裝飾及節慶花卉消費日益興盛；花卉園藝已成為提升生活品質、傳遞美好情感的重要方式，國內消費結構升級趨勢明顯。在政策支持和市場需求的雙重推動

下，中國花卉園藝行業正迎來發展新機遇。