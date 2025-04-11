江蘇發佈大風黃色預警　全省多地將出現陣風

中評社香港4月11日電／江蘇省氣象台11日11時升級發佈大風黃色預警，受較強冷空氣和氣旋共同影響，預計11日後半夜到13日白天，南京、徐州、連雲港、宿遷、淮安、鹽城、揚州、泰州、南通、鎮江、常州、無錫和蘇州地區將出現8級至9級陣風，江河湖庫及近海海面將出現9級至10級陣風。



新華社報導，江蘇省氣象台11日8時24分發佈海區大風黃色預警，受較強冷空氣和氣旋共同影響，預計12日到13日白天，連雲港海區、鹽城海區和南通海區將出現9級以上陣風，其中12日白天鹽城南部海區和南通海區風力可達10級至11級。



江蘇省自然資源廳11日9時發佈江蘇海域海浪藍色警報，預計11日夜間起，江蘇近海將出現2.5米至3.5米的大浪，其中南通近岸海域將出現1.5米至2.5米的中到大浪，提醒海上作業船舶採取回港等避浪措施，人員注意安全。



氣象部門提醒，相關部門按照職責做好防風工作，並注意做好森林、草原等防火工作；相關水域水上作業和過往船舶採取積極應對措施，加固港口設施；停止露天活動和高空等戶外危險作業，危險地帶人員和危房居民儘量轉移到避風場所避風；民眾做好防護措施，關好門窗，加固易被風吹動的搭建物，颳風時不要在廣告牌、臨時搭建物等下面逗留。