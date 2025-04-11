巴拿馬總統：外國軍事基地“不可接受”

中評社北京4月11日電／巴拿馬總統穆利諾10日在出訪秘魯時重申，外國軍事基地“不可接受”。



新華社報導，穆利諾在秘魯首都利馬舉行的一場典禮中提及日前巴拿馬與美國簽署的安全合作諒解備忘錄，並稱該備忘錄曾被巴方四次退回修改，理由是文中出現了關於“外國軍事基地”“外國軍隊永久駐紮”及“領土讓渡”等“完全不可接受”的表述。



然而，美國總統特朗普10日在內閣會議中聲稱已在巴拿馬部署軍隊，“我們重新進入了一些我們過去掌控、後來失去、但現在又恢復控制的區域。”



美國國防部長赫格塞思7日至9日訪問巴拿馬。其間，雙方簽署了安全合作諒解備忘錄。根據該備忘錄，美方人員及其承包商可在巴方授權地點、設施及指定區域開展培訓、演習、人道援助等安全事務，包括儲存或安裝美方安全資產。



此外，該備忘錄還規定，所有授權地點及指定區域的新建不可移動設施均歸巴拿馬所有，但在備忘錄有效期內，可供美方人員使用。



巴拿馬運河回歸巴拿馬前，美國曾在巴拿馬多地部署軍事基地。1977年，美國與巴拿馬簽訂新的《巴拿馬運河條約》和《關於巴拿馬運河永久中立和經營的條約》。根據條約，1999年12月31日起，巴拿馬全部收回運河的管理和防務權，駐在運河區的美軍全部撤出。