中評現場：香港成立出海服務中心拓全球市場

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月12日電(記者 盧哲) 香港生產力促進局（生產力局）11日正式成立“The Cradle 出海服務中心”（“出海服務中心”），並將聯合中關村京港澳青年創新創業中心、長三角國家技術創新中心及粵港澳大灣區國家技術創新中心助力企業拓展全球市場。“企業出海發展論壇”暨“出海服務中心”成立典禮11日在香港舉行，逾500位政、產、學、研、投各界人士齊聚一堂共同探討企業國際化策略與市場機遇。



當天舉行的“企業出海發展論壇”暨“出海服務中心”成立典禮由香港特區政府創新科技及工業局局長孫東及香港生產力促進局主席陳祖恒主禮。



孫東致開幕辭時表示，近年來國家大力推動科技發展，一批又一批的創新科技企業相繼湧現，在云云競爭中尋求新突破和新商機，“出海”成為國內企業的重要發展策略。香港作為國際金融和貿易樞紐，正加快建設國際科創中心，並具備“內聯外通”的獨特優勢，成為企業出海的理想平台。“出海服務中心”有助促進科創資源互補互通，加快科技與產業創新的融合發展，並協助企業從香港走向國際，進一步強化香港作為國際科創中心的地位。



孫東強調，在當今風雲變幻的國際政經環境中，香港憑借其高度國際化的獨特優勢更能夠體現其“出海”平台的價值。香港一直是全球最開放的經濟體，在《基本法》下，香港保持自由港地位，奉行自由貿易政策，再加上香港多年來累積的豐富的國際營商渠道和高水平的專業服務和管理人才，這些都為企業“出海”、揚帆海外提供有力支撐。在此大背景下，香港可為國內企業提供信任可靠的環境以適應海外市場的“水溫”，汲取經驗。另外，香港應採取必要措施為這些企業在港建立出海基地降低成本，協助他們以香港作為出海中心，實現國際化發展。