孫東：當今環境更顯香港作為出海平台的價值

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月12日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東11日在香港生產力促進局“企業出海發展論壇”暨“出海服務中心”成立典禮致辭表示，在當今風雲變幻的國際政經環境中，香港憑借其高度國際化的獨特優勢更能夠體現其“出海”平台的價值。他強調，香港可為國內企業提供信任可靠的環境以適應海外市場的“水溫”，汲取經驗。同時，香港應採取必要措施為這些企業在港建立出海基地降低成本，協助他們以香港作為出海中心，實現國際化發展。



孫東在致辭時首先表示，非常高興參加“企業出海發展論壇”暨“出海服務中心”成立典禮。“在全球貿易戰烏雲壓頂的今天，出海服務中心的成立尤顯其重大意義。”



孫東說，近年來，國家大力推動科技發展，一批又一批的科技企業相繼湧現。在云云競爭中，企業發展需要尋求新突破和新商機，“出海”是很多國內企業的重要發展策略。香港一直是全球重要的國際金融中心和國際貿易樞紐，在新一輪科技浪潮和產業變革下，香港亦正在加速建設國際創新科技中心，積極引進及培育創科企業，加速推進新型工業化。加上“內聯外通”的獨特優勢，香港自然成為許多企業“出海”的理想平台。過去有許多從香港“出海”的成功例子，成績有目共睹，比如來自北京的馭勢科技，通過在香港多年的深耕細作，終於成功打開了國際市場，很多人用16個字來形容它：“北京基因、香港血統、中國標準、世界產品”。



孫東表示，今天，生產力局聯同中關村國際創新中心、長三角國家技術創新中心以及粵港澳大灣區國家技術創新中心成立“出海服務中心”，展現了大家對香港這個“出海”平台的認同和重視。“北京、上海以及粵港澳大灣區匯聚了國家最重要的科技創新力量。我相信出海服務中心能夠促進更多海內外創科資源互聯互通，加速科技創新與產業創新的融合發展。香港也可以通過這個平台，汲取國內先進技術和經驗，積極構建本地的創科產業體系，並且在協助國內企業走向國際的同時，進一步強化香港國際科技創新中心的地位。”