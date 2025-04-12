美知名專家：華盛頓所有賭注壓在必輸的牌上

波森指出，美國將輸掉這場特朗普主導升級的貿易戰，其代價將大於中國 中評資料相 中評社華盛頓4月11日電（記者 余東暉）美國知名國際經貿專家波森（Adam Posen）指出，特朗普自以為是一場相當於越南戰爭的經濟戰爭的“升級主導者”，但實際上中國才是真正的主導者。美國在減少對中國產品的依賴之前就展開貿易戰，幾乎註定失敗，且代價慘重。他說：“華盛頓，而不是北京，正在把所有賭注押在一手必輸的牌上。”



在特朗普不斷加碼升級對華關稅，對華商品加徵145%的關稅之際，特朗普及其財政部長貝森特的表態顯示，覺得“很容易贏得貿易戰”的特朗普以為自己擁有“升級主導”（Escalation Dominance）優勢，可以主動任意加碼升級而對手無從反擊，從而壓制對手，讓對手臣服。



美國頂級國際經貿智庫“彼得森國際經濟研究所”所長波森說：“這種邏輯是錯誤的：中國才是這場貿易戰升級的主導者。”



在最新發表於權威外交期刊《外交事務》雜誌網站的“貿易戰很容易失敗：北京在中美關稅戰中占據升級主導地位”的文章中，波森提出了其論斷的理由：美國從中國獲得至關重要且短期內無法取代的商品，美國本土難以高昂的成本來生產。中國因為儲蓄多於投資，有更多的牌來化解關稅戰帶來的衝擊。



波森指出，特朗普在減少對中國供應鏈的依賴之前就想打贏這場貿易戰，幾乎注定會失敗，代價也極其慘重。華盛頓，而不是北京，正在把所有賭注押在一手必輸的牌上。