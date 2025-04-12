富權：特朗普會否收納賴清德“投名狀”？

中評社香港4月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：特朗普會否收納賴清德“投名狀”？ 以下為文章內容。



美國總統特朗普對多國發動所謂“對等關稅”攻勢，試圖重塑美國在國際貿易中的主導地位，在國際社會引發劇烈震盪，也導致美國國債市場出現劇烈波動，作為避險資產的美債遭到拋售，殖利率飆升，美國債市正面臨前所未有的壓力，這一“阿基里斯腱”正威脅著美國經濟的穩定與全球金融市場的平衡。這就迫使特朗普緊急進行“踏剎車”，宣布除對中國繼續徵收達到百分之一百四十五的極高額關稅之外，暫緩部分關稅措施，為期九十天，並開始第一波談判。



賴清德昨日上午在一個研討會的場合聲稱，美方在已經將台灣地區的對等關稅，從百分之三十二下降至百分之十之後，已經將台灣地區排在第一批的談判名單內。而美國貿易代表葛里爾昨日在接受美國媒體訪問時也透露，將在美國時間十一日稍晚與台灣地區的代表就關稅進行對談。此前，葛里爾曾經表示，美國進行第一波談判的經濟體，是在特朗普推出“對等關稅”措施後，主動宣布對美國實施“零關稅”者。第一個談判的經濟體是越南，隨後就是台灣地區及以色列。



賴清德四月六日對特朗普“對等關稅”推出的應對措施，第一項就是可以比照美加墨自貿協定，從台、美雙方“零關稅”開始談起。與此同時，擴大對美採購以降低貿易逆差，“行政院”已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，“國防部”也已經提出軍事採購清單；擴大對美國的投資，台當局協助整合出“台灣投資美國隊”；排除非關稅貿易障礙，將積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利；解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。



賴清德以為，拋出“零關稅”措施這個“投名狀”，可以“感動上帝”，一方面可以起到讓特朗普收回對台灣地區的“對等關稅”的即時短期效應，另一方面可以達致消除白宮對賴清德的“疑賴論”的長期願景。



但賴清德可能將會“表錯情”。因為特朗普揮舞“對等關稅”的大棒，“貿易逆差”只是一個借口，其根本的戰略意圖是，要收割全球貿易韭菜，維護美國的霸權地位。首先，是要維護美元的霸權。美國的國際貿易赤字是美元作為國際貨幣功能必須付出的代價。美國向全球提供美元作為貿易貨幣，大量進口全球商品，全球為美國代工，因而享受超出本國生產能力的產品供給。但持續貿易赤字疊加財政赤字或導致美元幣值不穩，動搖美元國際貨幣地位。因此，特朗普急欲修正赤字，破解“特里芬難題”維持強勢美元局面。“特里芬難題”即美國需要保持貿易逆差以輸出美元，但美國貿易持續逆差又會損害美元信譽。其次是推動美國再工業化。透過加徵關稅與強勢美元將關稅負擔轉嫁給貿易夥伴國，從而促進各國增加對美的投資。其三是確保各國對美國的依附與再同盟。



而“海湖莊園協議”的總設計師、現任白宮經濟顧問委員會主席的史蒂芬・米倫在日前解析特朗普關稅戰的思路時，也提出五大要求：一、其他國家必須接受美國對其出口徵收關稅而不得報復，為美國財政部提供收入；二、停止不公平貿易行為，開放市場並從美國採購更多商品；三、鼓勵盟友提高國防預算，並優先採購美國製的軍事裝備；四、在美國製造便不會有關稅，應在美國投資設廠並創造就業；五、當美國財政部贊助人，為美國資助全球公共產品。