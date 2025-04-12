胡塞武裝稱向以色列發射2架無人機

中評社香港4月12日電／也門胡塞武裝11日發表聲明說，該組織當晚向以色列特拉維夫的軍事目標發射了2架無人機。



新華社報導，聲明說，胡塞武裝空軍使用無人機向特拉維夫的兩個軍事目標發動攻擊。雖然遭受美國空襲，但這“不會阻止我們繼續履行對加沙的義務”。



據以色列媒體報導，以空軍當晚攔截一架無人機，另一架未進入以領空。以色列12頻道電視台的報導說，一架也門無人機在抵達以色列之前，在死海附近約旦領空被攔截。



約旦武裝部隊當天發表聲明說，一架不明來源的無人機進入約旦領空，在靠近死海的馬代巴省馬因地區墜毀。墜落的碎片導致當地森林發生火災，但沒有造成人員傷亡。



胡塞武裝下屬媒體11日晚報導說，也門首都薩那、港口城市荷台達等地當天遭到美軍戰機30輪空襲。新華社駐薩那記者聽到戰機轟鳴以及巨大爆炸聲，其居住房屋發生劇烈震顫。目前，尚無人員傷亡的報告。



美國中央司令部當晚在社交平台發文說，美國“哈里·杜魯門”號航空母艦打擊群向胡塞武裝繼續進行不間斷的軍事行動。胡塞武裝當天早些時候說，該組織“過去幾小時內”襲擊了部署在紅海北部的“哈里·杜魯門”號航空母艦及其隨行艦隻。



美國3月15日開始對也門胡塞武裝進行大規模空襲，胡塞武裝隨後對美國航空母艦及其隨行艦隻發動打擊。胡塞武裝衞生部門4月9日發表聲明說，自3月15日以來，美國對也門胡塞武裝控制區的空襲已造成至少107名平民死亡，另有223名平民受傷。