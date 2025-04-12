美聯儲：市場運作良好　準備好必要時穩定市場

中評社香港4月12日電／波士頓聯儲銀行總裁柯林斯表示，美联储絕對準備好在必要時應對金融市場運作問題，穩定市場。



據香港電台報導，柯林斯表示，現時市場繼續良好運作，並不存在任何整體流動性問題，若出現問題，美联储有工具應對。



聖路易斯聯儲銀行總裁穆薩萊姆表示，正密切關注短期通脹預期上升，是否會影響到長期預期，這種變化或將令打擊通脹的工作變得更加困難，並降低美联储應對勞動市場疲軟的靈活性。