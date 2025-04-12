特朗普完成再入主白宮後首次體檢

中評社香港4月12日電／美國總統特朗普在馬里蘭州一個陸軍醫療中心完成再度入主白宮以來的首次年度體檢，形容自己的狀態非常好。



香港電台報導，今年6月踏入79歲的特朗普在“空軍一號”專機上表示，接受了心臟和認知測試，所有題目都答對，感覺自己的狀態很好，心臟也很好，醫生將於周日發布他的體檢報告。