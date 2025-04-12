強風持續！華北和黃淮進入大風最強時段

中評社香港4月12日電／中央氣象台12日6時發佈大風橙色預警。12日至13日，較強冷空氣繼續影響中國中東部地區，大風、沙塵、降溫持續，包括北京在內的華北和黃淮等地進入大風最強勁時段。



新華社報導，大風呼嘯、飛沙走石。中央氣象台發佈的監測結果顯示，11日8時至12日6時，甘肅中部、內蒙古中西部、寧夏北部、山西中部和東南部、北京西部、河北南部、河南中西部局地達到11級至13級，甘肅武威、寧夏銀川、山西長治、北京門頭溝、河南安陽局地達到14級至15級。



大風吹襲下，新疆和田、內蒙古阿拉善和鄂爾多斯、甘肅武威和白銀、寧夏、山西運城、河北衡水和邢台，以及陝西延安、榆林和寶雞等局地出現了沙塵暴。



根據中央氣象台12日6時發佈的大風橙色預警，12日8時至13日8時，內蒙古中部、山西北部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達12級至13級；13日8時至14日8時，內蒙古中部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達10級至11級。



隨著大風持續，揚沙或浮塵天氣將不僅出現在北方，也將擴散至長江中下游流域。



中央氣象台12日6時同時發佈了沙塵暴藍色預警、強對流天氣預警和暴雪預警，預計12日8時至13日8時，新疆南部等地局部有沙塵暴；江西南部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上；內蒙古東部、吉林東南部等地部分地區有大暴雪。



氣象專家提醒，本輪冷空氣過程天氣形勢複雜多變，大風、降溫、沙塵、暴雪、強對流天氣悉數登場，且影響範圍較廣，公眾需根據當地的天氣預報，合理安排出行，並做好相應的防護措施。