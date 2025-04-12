快遞破500億件！“小包裹”再“跑”加速度

中評社香港4月12日電／國家郵政局監測數據顯示，截至4月11日，今年中國快遞業務量已突破500億件，比2024年提前18天。



101天、500億件，這相當於全國人均快遞量約35件，每天約有5億件快遞穿梭在神州大地上，快遞“小包裹”再“跑”加速度。



加速度背後，是日益成熟的快遞物流網絡。



新華社報導，網購包裹送達偏遠山區，農產品“走”出大山深處……如今，全國3000多個邊境自然村全部通郵，超過23萬處快遞服務營業網點、超過22萬條快遞服務網路，構成了一張覆蓋全國、深入鄉村、通達全球的服務網絡，支持著中國快遞邁上新平台。



快遞企業聯手電商平台，讓快遞觸角向更深處延伸。國家郵政局有關負責人介紹，在原有快遞服務現代農業金牌項目的基礎上，郵政快遞業新推選的143個業務量超千萬件的金牌項目，進一步服務支撐現代農業發展。



加速度背後，是消費需求的不斷釋放。



今年以來，消費品“以舊換新”政策持續顯效。以家電為例，截至4月10日，消費者累計購買以舊換新家電產品達10035萬台。“買買買”，帶動快遞市場規模持續擴增。



雲南的咖啡“端”進了多地的咖啡店中，浙江的春茶“泡”在了更多人的茶杯里，春筍、花木等時令農產品更快送到消費者的手中……深入挖掘地方特色產品寄遞需求，積極支撐電商平台開展春季促銷活動，郵政快遞業助力春日經濟，讓更多人品嘗到了春天的美好和快樂。



國家郵政局發佈的中國快遞發展指數報告顯示，今年3月，中國快遞發展指數為401.2，同比提升5%。



流動的“小包裹”，蘊藏著中國經濟的勃勃生機。



全自動化的分揀線，極速奔馳的快遞車，及時投送的快遞包裹……繁忙有序的場景不僅呈現了當前郵政快遞業智能化的趨勢，也展現了中國超大規模市場“基本盤”沒有變、消費潛力不斷釋放的態勢。



“快遞業務量突破500億件，折射出消費市場持續回暖、產業升級步伐加快、經濟運行穩中有進的良好態勢。”國家郵政局發展研究中心戰略規劃研究部主任劉江說。



2024年，中國快遞業務量超過1745億件，快遞業務收入超過1.4萬億元，同比分別增長21%和13%。中國快遞業務量連續11年穩居世界第一。



國家郵政局有關負責人表示，未來，隨著促消費政策持續落地和行業發展的新動能逐步壯大，郵政快遞業將進一步發揮在物流領域的引領作用，助力暢通經濟循環和提升實體經濟運行效率，為經濟高質量發展注入更強動能。