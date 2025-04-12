謝金河：特朗普打關稅戰　美元霸權現危機

中評社台北4月12日電／美中貿易戰硝煙再起，美國總統特朗普10日對中國大陸徵收的關稅再度提高至145%，北京也揚言“奉陪到底”，拒絕讓步，導致美股再度暴跌千點。財信傳媒董事長謝金河表示，特朗普的關稅漫天喊價，可能撼動美元霸權。他認為，大陸拋售美債，造成美國股債雙殺，北京早已有備而來，而特朗普敗象已露。



根據《中時新聞網》報導，謝金河在臉書以“關稅像堆積木的遊戲”為題發文，指出網路上眾多朋友在討論特朗普對中國大陸開徵125%的高關稅。 謝金河認為，這次特朗普對大陸課100%以上，效益可能十分有限，並預言這場關稅大戰，最後會像堆積木般，最後打掉重來，但雙方都回不到從前。他直言，可能的結果是特朗普的關稅可能打掉美元霸權，原因有四：包括一直以來美國人的消費創造世界經濟的活絡，美國印鈔票，美國消費造成的逆差，也是各國的順差，各國央行拿到美元，再拿美元去買美債，這是美元霸權的由來。這次特朗普要大家把順差吐出來，這麼一來美元的角色立刻出現新的變化。 其二、這些順差國拿美元買美債，這是支撐美債最重要的支撐，現在特朗普平衡貿易，各國沒有更多的美元買美債。其三、特朗普霸氣凌人，但破綻很多。美國股市在特朗普就職前，市值超過全球一半，一個美國撐起世界，現在股債雙殺，美國的危機將浮現。 第四，資本市場是最現實的競技場，這兩天，特朗普猛力對大陸加稅，但深、滬、港股市，衹有在7日下跌一天，這兩天都顯著上漲，這也透露大陸是有備而來，摸清特朗普的路數！反而美國股市上漲一天，持續下跌，這是特朗普的敗象！



謝金河直言，關稅的稅率怎麼認定？一定要精算，不能像特朗普任性漫天喊價！未來美國若沒有適時調整戰略，全世界恐怕有災難！