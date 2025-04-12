普京：海軍戰略核力量已全面配備現代化武器

中評社香港4月12日電／俄羅斯總統普京表示，海軍戰略核力量已全面配備現代化武器和裝備。



香港電台報導，普京在聖彼得堡舉行的海軍發展戰略會議上說，海軍在確保國防和安全、保護國家利益方面，過去和現在都發揮關鍵作用，俄羅斯近年持續推進大規模海軍現代化計劃，近五年建造了49艘各級艦艇，其中4艘北風之神級戰略核潛艇和4艘白蠟樹級潛艇，已經列裝海軍。 普京還說，俄方的首要任務是加強海軍戰略核力量，而現代武器和裝備的佔比已達到百分百，俄羅斯未來10年將投入8萬4千億盧布，用於海軍艦船的建造工作。