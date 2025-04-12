【
大
中
小
】 【
打 印
】
普京：海軍戰略核力量已全面配備現代化武器
http://www.CRNTT.com
2025-04-12 13:51:03
中評社香港4月12日電／俄羅斯總統普京表示，海軍戰略核力量已全面配備現代化武器和裝備。
香港電台報導，普京在聖彼得堡舉行的海軍發展戰略會議上說，海軍在確保國防和安全、保護國家利益方面，過去和現在都發揮關鍵作用，俄羅斯近年持續推進大規模海軍現代化計劃，近五年建造了49艘各級艦艇，其中4艘北風之神級戰略核潛艇和4艘白蠟樹級潛艇，已經列裝海軍。 普京還說，俄方的首要任務是加強海軍戰略核力量，而現代武器和裝備的佔比已達到百分百，俄羅斯未來10年將投入8萬4千億盧布，用於海軍艦船的建造工作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
普京簽署春季征兵法令
(2025-04-01 17:31:07)
普京：允許西方與俄在北極開展聯合項目
(2025-03-28 10:46:07)
普京：俄羅斯將竭力鞏固海上強國地位
(2025-03-28 10:26:21)
美俄共識俄烏部分停火 劉復國：台灣啟示
(2025-03-21 00:26:22)
網評：“一字之差”透出普京的強硬
(2025-03-20 17:53:29)
俄總統新聞秘書：不排除普京特朗普在沙特會晤
(2025-03-20 08:54:16)
特朗普與普京通電話後 俄烏空襲對方基礎設施
(2025-03-19 17:32:06)
美俄元首通電話 普京先給下馬威
(2025-03-19 10:09:37)
普京就特朗普30天停火提議提出一系列要求
(2025-03-19 09:06:30)
白宮：俄烏止戰將從能源和基礎設施停火開始
(2025-03-19 08:52:52)