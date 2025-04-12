中國駐荷蘭使館批駁荷蘭議會涉華消極動議

中評社北京4月12日電／據中國駐荷蘭王國大使館：駐荷蘭使館發言人批駁荷蘭議會涉華消極動議。



近日，荷蘭議會二院議員提出多項涉華消極動議，涵蓋台灣、涉疆、涉藏等事關中國主權和領土完整的敏感議題。我館發言人評論如下：



荷蘭議會有關動議粗暴干涉中國內政，對中國發展指手畫腳，在台灣、涉疆、涉藏等問題上罔顧事實真相，惡意對中國攻擊抹黑，公然為反華分裂勢力撐腰打氣，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線；一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中荷關係發展的政治基礎。中方敦促荷方充分認清台灣問題的極度敏感性，認清台海和平穩定的真正威脅來自“台獨”分裂活動和外部勢力的縱容支持，將恪守一個中國原則的表態落到實處。



新疆是中國領土不可分割的一部分，中國歷史上從來沒有把新疆稱為“東突厥斯坦”，更不存在所謂的“東突厥斯坦國”。當前新疆社會穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期。所謂“強迫勞動”“種族滅絕”完全是無稽之談，是徹頭徹尾的“世紀謊言”。荷方應立即改弦更張，停止借涉疆問題干涉中國內政、損害中方利益，停止炮製散布涉疆謊言謬論。



十四世達賴是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者，根本無權代表西藏人民。活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有固定的宗教儀軌和歷史定制。包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定制，按照“國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准”的方式產生。



我們敦促荷方從兩國關係大局出發，切實糾正在台灣、涉疆、涉藏等問題上的錯誤言行，為中荷關係健康發展和雙方各領域合作發揮積極作用。