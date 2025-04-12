天津14級大風破1951年以來歷史同期極值

中評社香港4月12日電／記者從天津市氣象台獲悉，11日21時起，天津市出現極端大風天氣過程，截至12日12時，天津市監測到最大陣風達到43.2米/秒（14級），突破1951年以來歷史同期極值；天津中心城區最大陣風25.3米/秒（10級），也突破歷史同期極值。



新華社報導，天津市氣象台發佈的信息顯示，受本次極端大風天氣影響，截至12日12時，天津市出現西北風6至7級、陣風10至12級，個別站14級；中心城區出現西北風6至7級、陣風10級。



天津市氣象台首席預報員王穎介紹，從歷史統計看，天津4月的極端大風曾一度達到34.9米/秒（12級），出現在1983年4月29日；此前，天津中心城區監測到的最大陣風風速是17.4米/秒（8級），出現在2006年4月19日。從目前的監測情況看，陣風風速超過歷史極值。



陸地大風仍將持續，預計12日中午至下午天津仍有西北風6至7級、陣風10至12級，夜間逐漸轉為西北風5至6級、陣風8至9級；13日白天至前半夜有西北風5至6級、陣風8至9級，局地陣風可達10級，後半夜有西北風4至5級、陣風7至8級；14日白天有西北風4至5級、陣風7級，傍晚減弱為3至4級，大風影響結束。



海上大風方面，截至12日12時，渤海中西部海面普遍出現8級以上西北風，最大陣風為31.2米/秒（11級）。預計12日中午至13日，渤海中西部海面仍將有西北風8至9級、陣風10至12級。



目前天津市陸地大風橙色和海上大風橙色預警信號、設施農業風災中度風險預警、森林火險橙色預警均在生效中。