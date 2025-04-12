大罷免無心問政　“立院”唱空城

中評社台北4月12日電／大罷免逐漸進入中後段衝刺，“立法院”的各委員會藍綠召委也不約而同排滿考察行程，光是下週24個議程，就安排11個考察，“立院”等同唱空城。另外“外交及國防委員會”民進黨召委沈伯洋擬於27日起，安排整整7天赴美“國會外交”。綠營知情人士則表示，該訪美行程由綠委王定宇的“台美國會議員聯誼會”主導，由於幾乎所有“外交及國防委員會”成員都會出訪，所以才排成考察行程。藍委馬文君則直言，會期中安排“國會外交”，會導致台灣內憂外患議題無法討論。



中時新聞網報導，攤開下週14日至18日議程，以8個委員會分3天可以安排24個議程，就安排了11場考察，再往前看到本週4月7日至11日議程，考察也占了8個，共同點都是週一考察相當密集。“立院”人士指出，此狀況通常在選舉時會比較常見，讓區域“立委”可以多花時間在選區，同時安排考察也算給地方做人情。現在這樣的安排，很難說跟大罷免沒有關係。



此外，沈伯洋擔任“外委會”召委後，先是安排3月20日至24日“赴美國休士頓，參加世界台灣商會聯合總會第31屆第2次理監事聯席會議”，最終僅民進黨“立委”林楚茵、羅美玲及民眾黨“立委”林憶君赴美，安排會議的沈伯洋卻未出訪，但“外交委員會”也因此沒有開會。這次沈將再安排4月27日至5月3日赴美國進行“國會外交”，整整橫跨一週，其中更包含兩次院會。



同為“外交委員會”的藍委馬文君就指出，這個會期真的是有史以來最少實質開會的會期，無論是法案或解凍案，都無法討論。馬也說，過去除非是必要參加的海外會議，才會安排國外考察，如果只是單純“國會外交”，都是利用休會時間前往，尤其是去美國時間這麼長，會有很多事物因此無法討論。



馬也強調，民進黨不是說預算窒礙難行嗎？那就應該快點在委員會安排解凍案專報，儘速安排會議，把預算解凍支用，另外“共諜”問題、美國“國防”採購問題都很值得討論，但卻利用會期時間要赴美“國會外交”，大幅壓縮議案討論時間。



不過綠營知情人士則表示，該訪美行程由“台美國會議員聯誼會”主導，由於幾乎所有“外交國防委員會”成員都會出訪，再加上這次行程橫跨一周，因此直接排成考察行程，不過委員會規畫留1、2名委員留守台灣。