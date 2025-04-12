歐元對美元匯率創3年多來新高

中評社香港4月12日電／美國政府關稅政策反覆無常引發全球貿易混亂，歐元對美元匯率波動明顯。11日，歐元對美元匯率升至1歐元兌換1.1473美元，達到2022年2月以來最高水平。



新華社報導，德國商業銀行外匯專家福爾克馬爾·鮑爾指出，僅10日當天，歐元對美元便升值了2.3%，“自本世紀初以來，美元的貿易加權匯率僅有6天比這更弱。”



本輪匯率變動主要由於美元快速貶值，歐元相較之下被動升值。多名市場人士指出，歐元對美元上漲並非因歐洲經濟基本面走強，而是由於美元資產遭大規模拋售。



德卡銀行專家指出：“受此次關稅政策影響，美元的信任正在被侵蝕”，投資者開始避開美元這一傳統避險貨幣，轉向黃金、日元和瑞士法郎等資產。數據顯示，自本屆美國政府上台以來，美元對瑞士法郎累計下跌約12%，對日元下跌約9%。



荷蘭國際集團全球市場主管克里斯·特納表示，美元匯率疲軟成為投資者拋售美國資產的主要指標之一，美元已不再具備傳統避險功能。該集團外匯策略師弗朗切斯科·佩索萊指出，當前歐元的強勢表現更多源於美元失去避險吸引力之後，全球資金尋找替代儲備資產的行為。



市場人士普遍認為，儘管歐元上漲對歐洲央行形成一定短期利好，但由於歐洲經濟高度依賴出口，未來仍需密切關注美國經濟狀況。若美國經濟因貿易政策陷入長期低迷，歐洲央行可能面臨進一步放寬貨幣政策的壓力。