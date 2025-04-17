自貿政策賦能發展　澳斯卡糧油轉型潛力無窮

一名工作人員正在自動化車間工作（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京4月17日電（助理記者 葉佳怡）4月9日至4月15日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動在海南舉行。4月12日下午，三十餘位來自港澳台的記者一起參訪了海南澳斯卡國際糧油有限公司，感受海南洋浦開發區的無限發展潛力。



海南澳斯卡國際糧油有限公司成立於2020年8月，是一家集食用植物油、植物蛋白和磷脂產品研發、生產、加工和國內外產、貿、銷為一體的綜合型糧油加工企業，也是全國首單享受加工增值30%免進口關稅政策及首批開通海南自貿港多功能自由貿易賬戶的試點企業。



在參訪過程中，港澳台記者們深入生產車間，實地參觀了澳斯卡糧油的現代化生產線，與企業負責人、技術人員進行了深入交流。在產品方面，澳斯卡糧油主要生產經營大豆油、菜籽油、“海石花”牌豆粕等產品，利用海南的區位優勢，將產品通過集裝箱運往世界各地。



此外，整個管理運營系統將信息化和工業化深度融合，融入了AI和算力，利用AI、大數據、工業互聯網等技術，提前設定程序，監測產品參數異常波動，實現工廠的數字化、可視化。這種智能化的生產管理模式，不僅提高了生產效率，保障了產品質量的穩定性，還為糧油行業的轉型升級提供了全新的思路和樣板。