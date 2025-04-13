快評：“離島條例”屢遭攻擊　阻融是根本

中評社香港4月13日電／關稅海嘯襲台後，綠營試圖以“抹紅”轉移矛盾，其中一個代表性操作，就是鋪天蓋地批判國民黨“立委”提出“離島建設條例”修法，涉嫌“幫大陸洗產地”，聲稱“國民黨在激怒特朗普”。與此同時，綠營亦質疑修法中“建立國際醫療特區”目的在於“引進大陸醫師”，但國民黨立即澄清稱，法案中的“外國醫師”不包括大陸地區。



事實上，綠營攻擊“離島建設條例”修法的戲碼，幾乎每隔兩三個月就會重復上演，早就讓人看煩了、看膩了。這次，是因為轉移特朗普關稅戰的矛盾；上次，是在年初為了動員罷免金門、馬祖地區的國民黨籍“立委”；再前一次，則是在去年因“立法院改革”爭議而產生的“青鳥行動”時。可以說，綠營一旦想要製造矛盾、製造對立，拿出該條例來炒作。



為什麼綠營樂此不疲拿“離島建設條例”炒作？首先是因為，所謂“引入陸資陸勞”、“幫大陸洗產地”等論調，是綠營從“反服貿太陽花”開始就屢試不爽的“反中恐中”話術。其次是因為，綠營始終無法在金門、馬祖擴大政治影響，金馬民眾熱切期盼與大陸交流合作、做大經貿發展的蛋糕，擺脫“離島”發展落後局面，綠營想把金馬“藍委”當做大罷免主要對象，結果連一階段連署都凑不齊，可見“台獨抗中”主張多不受當地民意待見。



最根本的原因，是近年來大陸探索兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，支持福建與金馬地區“四通三化”，完全符合金馬發展需求與整體利益，獲得當地鄉親強烈認同。因此，民進黨一波又一波不知疲倦地攻擊“離島建設條例”修法，根本上體現了對融合發展的敵視抗拒心態，阻融是根本。

