快評：便利店變“戰時樞紐”？無知又殘忍

中評社香港4月14日電／英國媒體《衛報》日前報導稱，民進黨當局新設立的“全社會防衛韌性委員會”中有關成員，正在研擬、討論中的一份“強化社會韌性方案”，包括將分布全台灣1.3萬間7-11等超商、便利店在“戰時”轉換為社區補給和聯繫樞紐，讓當地民眾獲得必要的糧食和醫療物資。



便利店變為“戰時樞紐”，相信大概率是一群書生關起門、拍腦袋產生的“奇葩”想法。據外媒報導，該計劃的設計者認為，超商便利店擁有自己的物流配送系統，即便交通中斷，也有機會持續供應物資，並舉例新冠疫情期間，便利店在官方協調下協助配發口罩的“成功經驗”。



上述兩點理由令人貽笑大方。其一，支撐便利店的高效物流系統，說到底還是商業模式，根本無法在極端狀況下運轉，可以說“一打就癱”；其二，疫情期間官方的物資派發相當混亂，多次引發巨大民怨，還好意思拿來炫耀？更何況，疫情和“戰時”能類比嗎？



果不其然，近年來很多人發現，島內一些鼓吹“求戰備戰”的獨派人士，把戰爭當做兒戲、以為就和“打電動”一樣，“死”一次還有幾條命可以繼續“打”。的確，如果從這個“便利店轉型方案”的思路來看，制定者確實有幾分把自己代入到電腦遊戲中的感覺。



星羅棋布的便利店在台灣是一道特殊風景線。無論是在鬧市一隅，還是在鄉間公路，再或是深夜時分，一份便當，一杯咖啡，一碗關東煮，24小時不打烊的便利店，給很多人提供便利、溫暖、小確幸。可悲的是，別有用心者居然讓台灣便利店和血腥、傷痛乃至死亡的“戰爭圖景”掛鈎，這不是太天真，而是太殘忍了！

