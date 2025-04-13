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美國將手機等產品排除對等關稅外
http://www.CRNTT.com   2025-04-13 09:17:13


　　中評社香港4月13日電／美國政府將智能手機、電腦、晶片等產品，排除在所謂的對等關稅之外，措施適用於本月5日以後進入美國的電子產品，已經支付的對等關稅可以尋求退款。

　　香港電台報導，有關產品主要從中國進口。白宮說，總統特朗普已經明確表示，美國不能夠依賴中國生產關鍵技術，主要科企正按特朗普指示，盡快將製造業務轉移到美國本土。

　　分析指出，有關措施在一定程度上紓緩美國消費者面對的漲價壓力，各科技巨頭亦可以暫時鬆一口氣。

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