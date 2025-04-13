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烏克蘭外長：烏不需要“被操縱的和平”
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2025-04-13 09:21:09
中評社香港4月13日電／據烏克蘭《基輔獨立報》12日報導，烏克蘭外長瑟比加當天在土耳其舉行的第四屆安塔利亞外交論壇上強調，烏方想要和平，但不是“被操縱的和平”。
新華社援引報導，在談到持續的俄烏衝突時，瑟比加呼籲各方不要“濫用”和平概念。他說，烏方希望今年能夠結束戰爭，但“重要的是不能操縱和平”。
瑟比加指出，俄烏衝突結束的方式將決定歐洲未來安全架構，因此“實現長期且明確的和平至關重要”。他還反對將烏克蘭加入北約的前景排除在國際議程之外。
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