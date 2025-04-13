特朗普關稅政策再急轉彎！旅美學者預言有新招

中評社香港4月13日電／特朗普政府宣布暫停多國對等關稅90天，美國海關與邊境保護局（CBP）美東時間11日宣布，豁免包含手機、電腦、通訊設備、自動數據處理器、顯示器與模組和半導體等電子產品，不受對等關稅影響。對此，旅美學者翁履中12日就表示，“關稅應是工具，而非目標；若政策隨時可因壓力調整，難以建立可信度”，翁履中還提到，“對中國大陸來說，這可能意味著還有其他新招可能出爐；對其他國家和企業而言，應該已經清楚認知到，學習面對突發狀況，是特朗普時代的必修課”，引發討論。



中時新聞網報導，翁履中12日在臉書上PO出一篇文章表示，特朗普政府週五晚間突然宣布最新關稅豁免政策，將智慧型手機、筆記型電腦、半導體與多項電子元件排除在互惠關稅之外，使蘋果、戴爾等主要科技企業暫時躲過一場重擊。這項命令由美國海關與邊境保護局深夜發布，列出近二十項豁免商品，包括晶片、快閃記憶體與電視顯示器等，被外界解讀為特朗普對高科技產業讓步的明顯訊號。



翁履中提到，這項讓步發生在中國政府於同日凌晨宣布對美國所有商品徵收高達125%關稅後，外界原本預期美中關稅戰將進一步升級。“但特朗普政府卻選擇對部分電子產品開放豁免，等於讓價值數百億美元的科技商品免於最高145%的進口關稅衝擊。尤其蘋果公司原本可能需為每台中國製iPhone支付超過700美元的稅額，若無此豁免，無論是轉嫁成本還是自吸損失，對蘋果及其消費者都是沉重壓力”。



翁履中也說，但這項政策也引發新的爭議“為何科技大廠獲得優待，卻讓服飾、家具、玩具等產業繼續承擔重稅？”有批評認為，特朗普的“經濟民族主義”與“製造業回流”承諾，正在現實面前出現破口。美國消費者科技協會未立即回應評論，但這項決策無疑讓白宮難以解釋其關稅政策的一致性與公平性。