美國正在第三世界化！克魯曼：特朗普自我催眠

中評社香港4月13日電／特朗普政府突然宣布暫停對等關稅90天，而中國大陸貨品再拉高至125%，大陸隨即宣布125%反擊，一系列貿易政策震驚全球。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）4月11日以美國正在“第三世界化”（The Third-Worlding of America）為題的文章中指出，美國正快速失去作為全球金融核心的信譽，直言特朗普政府短短不到三個月內，就摧毀了美國長達80年累積的信用資產，而他認為特朗普如今已深陷自我催眠。



中時新聞網引述該文章報導，克魯曼指出，特朗普重返白宮後的一系列貿易政策震驚全球，不僅投資人信心潰散，連一向平穩的債市與匯市也出現劇烈反應，紛紛釋放出對美國未來的深度疑慮。 他以對等關稅政策為例，加上對鋼鐵、鋁材等產品的高額關稅，整體貿易壁壘仍然高築。耶魯大學預算實驗室估算，新關稅措施將使美國消費者物價上漲約2.9%，是1930年惡名昭彰的“史穆特—霍利關稅法”（Smoot-Hawley tariff）影響的10倍。



克魯曼形容，特朗普連續拋出兩套同樣激進的關稅政策，混亂程度令人難以置信，白宮官員還宣稱這樣的轉變原本就在計劃之中，進一步損害政策可信度。



部分觀察人士樂觀預期這些關稅是談判策略，克魯曼不以為然。他強調，特朗普與其核心經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）堅信外國普遍對美國不公平，但事實並非如此。他以歐盟為例，其對美國商品的平均關稅僅約1.7%，且缺乏所謂“隱藏障礙”。納瓦羅聲稱歐洲的增值稅等同於關稅，但這種說法並不成立。



克魯曼分析，外國或許會做出象徵性讓步，好讓特朗普對內宣稱勝利。這種情況過去就曾發生，例如特朗普任期內曾誇大與中國大陸的貿易協議成效，但最終美國大豆農仍未能完全重返中國市場。此外，特朗普僅對北美自由貿易協定（NAFTA）做出微幅修改，卻吹噓為重大突破。