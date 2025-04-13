東盟秘書長高金洪：深化對華合作倡導多邊主義

中評社香港4月13日電／東盟秘書長高金洪日前接受新華社記者專訪時表示，東盟致力於深化對華全面戰略夥伴關係，同時倡導多邊主義，以應對共同挑戰。



高金洪說，自2021年雙方關係提升為全面戰略夥伴關係以來，東盟與中國貿易額持續攀升，互為最大貿易夥伴地位更加鞏固。東盟-中國自貿區3.0版升級談判已實質性結束，將推動雙方在數字經濟、綠色產業、海洋經濟和簡化海關流程等領域的合作。



“我們期待能在今年內簽署東盟-中國自貿區3.0版升級議定書。這必將為雙方釋放巨大經濟潛力。”高金洪表示。



高金洪指出，東盟正與中國加強互聯互通、旅遊、農業和人文交流合作。“我們將在更多領域實施零關稅政策並擴大覆蓋範圍，確保東盟朝著建設真正單一市場的目標穩步前進。”



面對全球保護主義抬頭，高金洪表示堅定維護自由貿易。“當前全球經濟呈現關稅壁壘增多、保護主義盛行、‘脫鉤’趨勢上升的態勢。我們不應隨波逐流。”高金洪說：“必須堅持維護開放、自由、基於規則的全球經濟貿易體系。”



高金洪表示，中國提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議支持世界和平繁榮，注重環境保護，尊重文明多樣性，為促進全球和平發展作出重要貢獻，與東盟倡導的理念高度契合。雙方在和平發展、文明互鑒等方面存在廣泛共識。



隨著東盟即將啟動《東盟共同體願景2045》，高金洪期待共建“一帶一路”倡議與東盟新戰略規劃對接，繼續深化雙方在能源、電網、交通等基礎設施建設領域合作。



高金洪強調，太陽能、風能等可再生能源及電動汽車應用合作對實現東盟可持續發展目標至關重要，建議雙方共同探索垃圾發電和循環經濟技術創新。同時，東盟正在區域內推進具有約束力的數字建設框架協議，為雙方電子商務、智慧基礎設施合作創造新機遇。



高金洪還強調，應充分利用現有機制加強打擊跨境犯罪，重點應對網絡詐騙等新型犯罪挑戰。



今年適逢萬隆會議召開70周年，高金洪表示：“我們必須優先追求發展與繁榮，堅持以和平方式解決爭端，反對使用武力。同時深化務實合作，這正是萬隆精神的傳承。”