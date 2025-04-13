一季度中國鐵路貨運9.7億噸同比增3.1%

中評社香港4月13日電／記者13日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年一季度，國家鐵路累計發送貨物9.7億噸，同比增長3.1%，日均裝車17.9萬車，同比增長4.2%，為暢通國內國際雙循環、保障國民經濟平穩運行提供了有力支撐。



新華社報導，數據顯示，大宗貨物“公轉鐵”成效明顯。針對疆煤外運實施64個“公轉鐵”項目，一季度疆煤外運完成2201萬噸。針對晉南地區8家鋼鐵企業的原材料和產成品運輸需求，組織北京、太原、鄭州、濟南、上海局集團公司制定物流總包服務方案，促進域內大宗貨物“公轉鐵”運輸。同時，精心組織種子、化肥、農藥等春耕物資運輸，開辟綠色通道，實行優先承運，強化全程盯控，確保不誤農時。



數據還顯示，貨運班列開行強勁增長。一季度累計開行跨鐵路局集團公司貨運班列1.26萬列、日均裝車5000車，同比分別增長135%、154%，較好地服務了國內大循環和全國統一大市場建設。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等主要經濟區域間開好快捷物流示範班列，實行“客車化”開行和網上訂艙，確保運輸時限，助力區域經濟交流互動和暢通國內大循環。精心組織跨境貨物運輸，中歐班列保持穩定開行，中亞班列累計開行3582列，同比增長25.5%，中老鐵路累計發送跨境貨物151.3萬噸，同比增長10%，有力促進了國際經貿往來。



與此同時，鐵路物流服務品質持續提升。鐵路95306“一單制”功能和海運訂艙系統正式上線運行，與航運企業擴大合作，已聯合開發鐵水聯運產品9個。一季度，累計發送鐵水聯運集裝箱貨物395.1萬標箱，同比增長19.4%。積極拓展鐵路物流金融服務，合作銀行增至10家，已累計服務客戶738家，授信融資總額185.73億元，助力各類企業拓展融資渠道、降低融資成本。鐵路網絡貨運物流平台平穩運行，已入駐汽車11.9萬輛，一季度完成鐵路兩端接取送達運量4753萬噸，同比增長73%，促進了公鐵聯運高效銜接，提升了全程物流效率。