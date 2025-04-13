蘇丹北達爾富爾州襲擊造成至少114平民死亡

中評社北京4月13日電／蘇丹西部北達爾富爾州衞生部長哈提爾12日說，靠近該州首府法希爾市的扎姆扎姆難民營和法希爾市一處難民應急中心11日和12日分別遭到蘇丹快速支援部隊襲擊，造成至少114名平民死亡。



哈提爾對新華社記者說，蘇丹快速支援部隊11日炮擊扎姆扎姆難民營，並闖入難民營開槍，造成100多名平民死亡、數十人受傷，遇難者中包括負責運營難民營中一家野戰醫院的一個救援組織的9名工作人員。此外，法希爾北部阿布舒克難民應急中心12日上午遭蘇丹快速支援部隊炮擊，造成14名平民死亡、數十人受傷。



另據蘇丹地方組織“法希爾抵抗委員會協調組織”12日發表的聲明，蘇丹快速支援部隊當天對阿布舒克難民應急中心的炮擊猛烈且密集，襲擊造成約40名平民死亡、數百人受傷。聲明還說，扎姆扎姆難民營12日再次遭到蘇丹快速支援部隊炮擊，“炮彈像雨點一樣落在難民營”，傷亡情況不明。



蘇丹快速支援部隊尚未就上述襲擊事件作出回應。



扎姆扎姆難民營是蘇丹最大的難民營之一，現有大約50萬人，主要是蘇丹衝突導致的境內難民。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生，超過1285萬人流離失所。