美伊會談在“建設性”氛圍中結束　下周繼續談

中評社北京4月13日電／伊朗與美國12日結束在阿曼首都馬斯喀特舉行的第一輪會談，雙方均表示會談“有建設性”，並同意在下周進行下一輪會談。



新華社報導，伊朗外交部12日發表聲明說，在阿曼調解下，雙方在“相互尊重、建設性”氣氛中就伊朗和平核計劃及解除對伊朗非法制裁等問題交換各自政府的立場。雙方同意在下周進行下一輪會談。聲明還特別提及，在約兩個半小時的間接談判結束後，雙方代表離開前在阿曼外交大臣巴德爾面前進行了數分鐘交談。



會談結束後，伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文說，與美國中東問題特使威特科夫進行了“有建設性和有希望的”間接會談，並對巴德爾的工作表示感謝。



美國白宮12日發表聲明說，會談“非常積極和有建設性”，並對阿曼表示感謝。威特科夫在會談中說，美國總統特朗普已指示他，盡可能通過對話和外交解決兩國之間的分歧。聲明還說，美伊之間的問題“非常複雜”，威特科夫的“直接溝通是朝著實現互利結果邁出的一步”。雙方同意19日再次會晤。



另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社12日報導，阿拉格齊在會談後接受電視採訪時說，雙方在“平靜和尊重的環境中進行了大約兩個半小時的間接會談，沒有使用任何不恰當的語言”。阿拉格齊證實，下周將與美方進行第二輪間接會談，“討論協議框架”。下輪會談可能不會在馬斯喀特舉行，但阿曼仍將是調解人。他強調，伊朗無意浪費時間，但“談判不會容易，需要決心”。



巴德爾會談結束後在社交平台上發文說，會談在友好氛圍中進行。阿曼將繼續為實現地區乃至全球的和平、安全與穩定作出更多努力。



伊朗外交部發言人巴加埃12日早些時候在社交媒體上發文說，談判在東道主阿曼計劃的地點舉行，伊方和美方代表將在不同房間就座。雙方將通過巴德爾傳達伊美各自的觀點和立場。