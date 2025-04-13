關稅大戰自砍手腳　美服務貿易岌岌可危

中評社北京4月13日電／美國總統特朗普以減少貿易逆差之名，對全球各國發起貿易戰。



央視新聞報導，然而當美國自身的服務貿易產業面臨被拉入貿易戰的風險時，美媒立刻拉響警報：美國就業在貿易戰中岌岌可危。



美國有線電視新聞網這篇文章標題所提到的“關鍵商業領域”正是指的服務貿易領域。其表述“與他國存在巨大貿易順差”，也所言非虛。



按照世貿組織總幹事伊維拉提供的數據，2023年，美國服務貿易出口額突破1萬億美元，占全球服貿總額的13%。在這一領域，美國與大多數主要經濟體都存在貿易順差，2024年順差總額接近3000億美元。此外，美國在高價值服務領域優勢更加明顯：其中，知識產權使用費和許可費年收入逾1440億美元，遠超其他國家；統計數據顯示，2022年，美國的服務貿易出口支撐起410萬個高薪崗位，平均時薪較製造業高出25%。



伊維拉依據這些事實數據，專門發表《美國是貿易大贏家》一文，駁斥了美國總統特朗普所謂“美國貿易吃虧論”的說法，力陳美在服務出口領域存在巨大優勢。



基於美國在服貿領域的巨大優勢，當中國的反制措施對准美國電影產業並引發多家美國電影股票大跌時，美媒的預警自然合乎情理。畢竟，在這一領域優勢有多大，遭到反制時，受到的打擊就有多劇烈。

